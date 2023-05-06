Против украинской актрисы возбудили дело за призывы убивать российских солдат

Девушка в рекламе «перерезала» серпом горло мужчине в военной форме.Pr Scr youtube.com/@user-wq3gw2im5i--> Следственный комитет РФ завёл дело о возбуждении ненависти и вражды по национальному признаку в отношении украинской актрисы Адрианны Курилец.