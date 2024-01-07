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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Винер о том, почему решила оспорить дисквалификацию в CAS: «Не вижу смысла останавливаться на полпути – надо идти до конца»

В марте дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила Винер на 2 года. Ей запрещено участие в международных соревнованиях и мероприятиях FIG в любой форме.

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