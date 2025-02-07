Юного дагестанца задержали сотрудники полиции Петербурга после ДТП на улице Ушинского, 2. В этой аварии, случившейся вечером 5 февраля, смертельные травмы получила 75-летняя пенсионерка.
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Юного дагестанца задержали сотрудники полиции Петербурга после ДТП на улице Ушинского, 2. В этой аварии, случившейся вечером 5 февраля, смертельные травмы получила 75-летняя пенсионерка.