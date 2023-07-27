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"Проект К" привлек в зону спецоперации около 49 тысяч бывших заключенных. Многие из них пошли воевать, хоть до окончания сроков оставалось немного. Из них 15 тысяч погибли, 25 тысяч получили ранения

"Проект К" привлек в зону спецоперации около 49 тысяч бывших заключенных. Многие из них пошли воевать, хоть до окончания сроков оставалось немного. Из них 15 тысяч погибли, 25 тысяч получили ранения

Архивные кадры из Ирмино в Луганской области, где инструкторы ЧВК "Вагнер" обучали пришедших на контракт из "Проекта К".

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Комментарии
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лл
лина любимцева
ВСЕХ кто воюет против бандэровской хунты - ХРАНИ ГОСПОДЬ!!
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11 час.
mark kapustin
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9 час.
саша дмитренко
потому и  столько  погибли  что  вагнер  их вперед  посылал,,,,,
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7 час.

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