Новости, события, фактыПодписаться"Проект К" привлек в зону спецоперации около 49 тысяч бывших заключенных. Многие из них пошли воевать, хоть до окончания сроков оставалось немного. Из них 15 тысяч погибли, 25 тысяч получили ранения Архивные кадры из Ирмино в Луганской области, где инструкторы ЧВК "Вагнер" обучали пришедших на контракт из "Проекта К".Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментариилллина любимцеваВСЕХ кто воюет против бандэровской хунты - ХРАНИ ГОСПОДЬ!!Ответить11 час.mark kapustinОтветить9 час.саша дмитренкопотому и столько погибли что вагнер их вперед посылал,,,,,Ответить7 час.
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