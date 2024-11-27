Должен быть депортирован, но получил русский паспорт и убил человека: Детали трагедии в Саратовской области

Давно пора прекратить действие моратория на смертную казнь, но твари стоящие у власти этого не допустят, т.к.ее необходимо применить по отношению к ним.

ЕА

Евгений Алексеенко

Вы правы,но кто у нас во власти сегодня,разве им можно верить,страна гибнет без власти,а чиновники только свои задницы отращивают за счет граждан России.