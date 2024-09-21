Картаполов сообщил о правилах осеннего призыва 2024 года

В 2024 году осенний призыв в ВС РФ начнется 1 октября и продлится до 31 декабря. Он будет проведен по старым правилам, сообщил бывший замминистра обороны, действующий председатель комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-полковник в отставке Андрей Картаполов.