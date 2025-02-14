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Главное - не совершать политических ошибок типа "Минск-3"

С  канала  блоггера "Сыны Монархии". Сначала "оперативная «ремарка» на весну 2025.Медийная возгонка неких переговоров со стороны новой администрации является частью, прежде всего, имиджевой и популистской стратегии Дональда.

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