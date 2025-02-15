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Петербургский дневник

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В СПбГУ прошло открытие памятной доски в честь выпускников университета – глав российского государства

В СПбГУ прошло открытие памятной доски в честь выпускников университета – глав российского государства

Оно состоялось в рамках празднования 301-й годовщины со дня основания учебного заведения В Санкт-Петербургском государственном университете состоялось открытие памятной доски в честь выпускников университета – глав российского государства.

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