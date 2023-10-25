Шоумен Михаил Галустян меньше чем за год похудел на 14 килограмм

Во время празднования своего 44-летия в Китае, где снимается его новое телешоу, шоумен Михаил Галустян порадовал поклонников значительным изменением в своей внешности, похудев на 14 килограммов за короткий период.
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