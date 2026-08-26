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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Капелло о «Милане» против «Торино»: «В течение 75 минут я видел воплощение идей Аморима. Команда на правильном пути»

Бывший главный тренер « Милана » Фабио Капелло считает, что «россонери» движутся в правильном направлении под руководством Рубена Аморима .

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