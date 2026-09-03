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Polymarket запустил бессрочные фьючерсы для криптовалют, акций и золота с кредитным плечом до 20х

Polymarket запустил бессрочные фьючерсы для криптовалют, акций и золота с кредитным плечом до 20х

Polymarket запустил бессрочные фьючерсы на 10 рынках криптовалют, акций, индексов и сырьевых товаров, позволяя соответствующим требованиям международным пользователям торговать с кредитным плечом до 20х.

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