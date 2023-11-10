На ЧМ по самбо отменили рукопожатия между русскими, белорусами и украинцами

Самбисты из России и Белоруссии не будут жать руки украинским спортсменам.Международная федерации самбо (FIAS) отменила традиционные рукопожатия спортсменов до и после поединка для русских и украинцев, а также для украинцев и белорусов во время чемпионата мира.
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