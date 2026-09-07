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Вздутие живота: топ-5 неочевидных причин, не связанных с едой

Вздутие живота: топ-5 неочевидных причин, не связанных с едой

Каждый третий человек хотя бы раз в месяц сталкивается со вздутием живота. Обычно мы грешим на еду, но иногда причина кроется совсем в других системах организма.

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