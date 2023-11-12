Ядерный арсенал Израиля сегодня

Проведение исследований по израильскому ядерному оружию исторически было очень сложной задачей, не в последнюю очередь потому, что Израиль намеренно не признает свое собственное обладание ядерным оружием.
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