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Власти Магаданской области описали типажи женщин, решающихся на аборт

Власти Магаданской области описали типажи женщин, решающихся на аборт

Власти Магаданской области составили портрет женщины, которая решается на прерывание беременности. Описание вошло в «Региональную программу по повышению рождаемости и поддержке семей с детьми на период 2024–2030 годов».

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