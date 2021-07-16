Как простой русский мужик утёр нос заносчивым англичанам: чем удивительны "невозможные" рюмки Овчинникова

Как простой русский мужик утёр нос заносчивым англичанам: чем удивительны "невозможные" рюмки Овчинникова

В 19 столетии у наиболее развитых мировых государств было одно очень интересное развлечение: проводить международные (их тогда называли всемирные) выставки и меряться там своими достижениями.

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