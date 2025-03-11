В Ростове-на-Дону проведена проверка о соблюдении гражданами, получившими российское гражданство, законодательства о воинском учете

Офицеры военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Ростовскому гарнизону совместно с сотрудниками иных правоохранительных органов и военного комиссариата провели проверочное мероприятие в отношении граждан, получивших гражданство России, о соблюдении ими требований законодательства о воинском учете.