В Ростове-на-Дону проведена проверка о соблюдении гражданами, получившими российское гражданство, законодательства о воинском учете

Офицеры военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Ростовскому гарнизону совместно с сотрудниками иных правоохранительных органов и военного комиссариата провели проверочное мероприятие в отношении граждан, получивших гражданство России, о соблюдении ими требований законодательства о воинском учете.
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