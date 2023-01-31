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«Оппозиция» в лице русских классиков

«Оппозиция» в лице русских классиков

В Госдуме предложили убрать «Архипелаг ГУЛАГ» из школьной программы. По словам первого замглавы фракции «Единой России» Дмитрия Вяткина, произведение должно быть исключено по причине того, что его автор «вымарал в грязи свою собственную Родину».

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