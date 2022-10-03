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Премьер Японии заявил о планах заключить с Россией мирный договор

Премьер Японии заявил о планах заключить с Россией мирный договор

Global Look Press | Frank Röder / CHROMORANGE Правительство Японии намерено продолжить придерживаться политики, направленной на разрешение территориального вопроса и заключение мирного договора с Россией, заявил японский премьер Фумио Кисида.

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