В США зарезали Дерека Шовина

ВЗ

Вячеслав Зязев

"Ничто так не разрушает Империи, как её собственный народ" - сказал кто из древних (либо Аристотель. либо Сократ), и был прав. Чувак-полицейский всего лишь придавил спину озверевшего наркомана (простая иммобилизация, не горло придавил..., а спину, просто падаль народная не в курсе как проводится удушение ногой по горлу), и мужика в угоду народной падали осудили, а представители народа чувака зарезали. Шушера народная побежала громить аэропорт прослывавши, что к ним едут евреи-беженцы. Выродки из подворотни бегают и поджигают военкоматы, Блогерное отребье пишет в интернете такой бред, что человеку хоть сколько-то образованному, хочется травить падаль народную дустом, без выплаты пособий по инвалидности... Вывод: Шушера, хочешь быть счастливой? Счастье достигается упорным строительством его, а не борьбой за иллюзии! А потому, остановись тварь, и подумай!