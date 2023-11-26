В США в тюрьме зарезали бывшего полицейского Дерека Шовина, который был ложно обвинен в убийстве Джорджа Флойда и получил 22 года тюрьмы.
В США зарезали Дерека Шовина
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Silver Kont
Концы в воду... Нет человека - нет проблемы....
Ответить
13 час.
Galina Bobryasheva
Вот как самая "демократичная" страна решает свои проблемы!
Ответить
11 час.
ВЗ
Вячеслав Зязев
"Ничто так не разрушает Империи, как её собственный народ" - сказал кто из древних (либо Аристотель. либо Сократ), и был прав. Чувак-полицейский всего лишь придавил спину озверевшего наркомана (простая иммобилизация, не горло придавил..., а спину, просто падаль народная не в курсе как проводится удушение ногой по горлу), и мужика в угоду народной падали осудили, а представители народа чувака зарезали. Шушера народная побежала громить аэропорт прослывавши, что к ним едут евреи-беженцы. Выродки из подворотни бегают и поджигают военкоматы, Блогерное отребье пишет в интернете такой бред, что человеку хоть сколько-то образованному, хочется травить падаль народную дустом, без выплаты пособий по инвалидности... Вывод: Шушера, хочешь быть счастливой? Счастье достигается упорным строительством его, а не борьбой за иллюзии! А потому, остановись тварь, и подумай!
Ответить
10 час.
Свежие комментарии