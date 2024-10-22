А по народному календарю 22 октября можно бороться с плохими снами очень оригинальным способом. Если что плохое приснилось – положите под подушку изумруд (обычно же полные карманы😉), и все станет хорошо.
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А по народному календарю 22 октября можно бороться с плохими снами очень оригинальным способом. Если что плохое приснилось – положите под подушку изумруд (обычно же полные карманы😉), и все станет хорошо.