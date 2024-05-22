Швейцария анонсировала «мирную конференцию по Украине» уже в июне этого года. Это событие пройдет на фоне делегитимации политического режима Владимира Зеленского, чьи президентские полномочия истекли 21 мая.
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