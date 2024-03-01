Мингосуправления Подмосковья предупредило жителей о новой схеме мошенничества через социальные опросы

В Мингосуправления Подмосковья рассказали в новой схеме мошенничества. Злоумышленники предлагают жителям поучаствовать в предвыборном опросе за вознаграждение, а после завершения просят указать данные банковской карты.
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