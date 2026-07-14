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Гигантское пятно исчезает: что увидели на обратной стороне Солнца

Гигантское пятно исчезает: что увидели на обратной стороне Солнца

Европейский космический аппарат Solar Orbiter снова вышел к обратной стороне Солнца. Сейчас сложилась редкая ситуация: благодаря расположению космического аппарата звезда просматривается практически со всех сторон, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

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