Гигантское пятно исчезает: что увидели на обратной стороне Солнца

Европейский космический аппарат Solar Orbiter снова вышел к обратной стороне Солнца. Сейчас сложилась редкая ситуация: благодаря расположению космического аппарата звезда просматривается практически со всех сторон, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.
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