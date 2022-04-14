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В Крыму поддержали позицию Ле Пен по статусу полуострова — "Вызывает уважение"

В Крыму поддержали позицию Ле Пен по статусу полуострова — "Вызывает уважение"

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что позиция кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен на текущих выборах в отношении принадлежности полуострова вызывает уважение.

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