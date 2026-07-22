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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Нет слов, чтобы описать все чувства". Татьяна Ким прокомментировала атаки на Wildberries

"Нет слов, чтобы описать все чувства". Татьяна Ким прокомментировала атаки на Wildberries

Ночью 22 июля были атакованы логистические центры в Краснодаре и Невинномысске Всем пострадавшим во время ночных атак на логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске будет оказана помощь.

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