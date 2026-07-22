"Нет слов, чтобы описать все чувства". Татьяна Ким прокомментировала атаки на Wildberries

Ночью 22 июля были атакованы логистические центры в Краснодаре и Невинномысске Всем пострадавшим во время ночных атак на логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске будет оказана помощь.
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