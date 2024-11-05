Трамп допустил, что может проиграть на президентских выборах в США

TASS/AP/Evan Vucci Бывший американский лидер и кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп допустил, что может проиграть на выборах, но подчеркнул, что у него большое преимущество перед оппоненткой, вице-президентом США и кандидатом на пост главы государства от Демократической партии Камалой Харрис.
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