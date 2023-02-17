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  • валентина Васильева
    А ты не завидуй. Скоро Европа и иже с ней будут жрать тараканов и сверчков, Россия же вам в этом не завидует. Так что...Близкий к Кадыров...
  • Олег Едаменко
    Иными словами, несмотря на все победные вопли об импортозамещении и "уходе от нефтяной иглы', экономика страны продол...Дополнительный тр...
  • Sergiy Che
    "Этождругое" - там такая вот форма "дэмократии" - клоуну Зелибобе можно сажать кого угодно из оппозиции и отжимать не...Цена войны в Укра...

Власти пришли за деньгами к нефтяникам, украинский экономист о последствиях войны и ИИ в цензуре

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Власти пришли за деньгами к нефтяникам, украинский экономист о последствиях войны и ИИ в цензуре НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL.

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