Новый 1968-й? Протесты школьников могут перевернуть политику во Франции

Уличными беспорядками рулят профсоюзы и левые. Мигранты, говорят, пока не при делах Сергей Аксёнов На фото: общенациональные протесты за реформу образования продолжаются в Париже (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Алексей Сахнин Французская полиция впервые использовала щиты с яркими пульсирующими световыми полосами, которые позволяют без применения насилия остановить продвижение толпы, дезориентируя и ослепляя демонстрантов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Он не взорвался на баркасе: Подлинная история «Красного шайтана» - реального Верещагина, который оказался круче своего киногероя
- «Конец живого товара»: как генерал Ермолов за один день закрыл главный рынок невольников Кавказа
- «Ничем не спровоцированное вторжение»? Давайте вспомним, как всё начиналось.
Свежие комментарии
- «Конец живого тов...
- «Конец живого тов...
- Тогда наступит ми...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым