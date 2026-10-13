БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Новый 1968-й? Протесты школьников могут перевернуть политику во Франции

Новый 1968-й? Протесты школьников могут перевернуть политику во Франции

Уличными беспорядками рулят профсоюзы и левые. Мигранты, говорят, пока не при делах Сергей Аксёнов На фото: общенациональные протесты за реформу образования продолжаются в Париже (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Алексей Сахнин Французская полиция впервые использовала щиты с яркими пульсирующими световыми полосами, которые позволяют без применения насилия остановить продвижение толпы, дезориентируя и ослепляя демонстрантов.

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