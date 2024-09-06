Алесь МИХНЕВИЧ Новый виток напряжённости возник на границе Украины и Белоруссии. Киев никак не может понять, что настало не просто время для переговоров, а для уступок… Но сначала коротко обозначим другие важные события августа.
ЧТО В БЕЛОРУССИИ: НА ГРАНИЦЕ СНОВА ТРЕВОЖНО
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Анфиса Иванова
" Официальный Минск также заявил, что решительно против любой формы независимости Тайваня и поддерживает Пекин в этом вопросе." А России подобное о Крыме так ничего официального от Лукаша и не последовало... В этом весь Лукаш...
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