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Развитие речного транспорта в Москве обсудили на борту электросудна

Развитие речного транспорта в Москве обсудили на борту электросудна

В Москве состоялся круглый стол, в ходе которого депутаты Московской городской Думы, представители Департамента транспорта Москвы и компаний-перевозчиков обсудили ключевые вопросы, касающиеся развития речного транспорта столицы.

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Комментарии
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VB
Vasiliy Belokurov
а вы поговорите с обслуживающим персоналом на этих электролодках........ убыточный , бездарный проект! Чуть холоднее на улице и все....встал речной транспорт, да и холодрыга в нем!
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21 час.
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