Развитие речного транспорта в Москве обсудили на борту электросудна

В Москве состоялся круглый стол, в ходе которого депутаты Московской городской Думы, представители Департамента транспорта Москвы и компаний-перевозчиков обсудили ключевые вопросы, касающиеся развития речного транспорта столицы.
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