Депутат ГД призвал отменить мораторий на проверки некоторых частных клиник

Мораторий на проведение Росздравнадзором внеплановых проверок в отношении частных медицинских организаций, делающих аборты, противоречит реализации демографической политики государства, заявил председатель комитета Госдумы РФ по охране здоровья Сергей Леонов, 27 января сообщает РИА Новости.
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