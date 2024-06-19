Петербуржцев предупредили о дождях и грозах вечером среды

На это повлияет передняя часть приближающегося с запада циклонического вихря Сегодня, 19 июня, погода в Петербурге будет определяться влиянием передней части мощного циклонического вихря, надвигающегося с запада, передает ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.
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