Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Интересное из ненужного — креативный подход к «утилизации» старых предметов!

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Несколько идей для тех, кому нелегко просто так расставаться с ненужными вещами! Подсвечники Как вам такая идея? Таким образом можно полезно пристроить "одинокую" ложку или вилку, оставшуюся последней из набора.

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