Лиза Арзамасова очаровала поклонников фото с сыном

Актриса Лиза Арзамосова старается больше времени проводить со старшим сыном. Артистка продолжает работать, несмотря на свою беременность, хотя старается уделять больше времени отдыху и играм со своим сыном Львом.
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