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Bloomberg: Бывшие чиновники Британии, Франции, ФРГ и РФ обсудили Украину в Вене

Bloomberg: Бывшие чиновники Британии, Франции, ФРГ и РФ обсудили Украину в Вене

По данным Bloomberg, в Вене прошли неофициальные переговоры с участием бывших чиновников из России, Великобритании, Германии и Франции, посвященные возможным сценариям урегулирования конфликта на Украине.

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