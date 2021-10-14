Путин заявил об отказе от популистских методов для роста доходов россиян

Президент России Владимир Путин в интервью американской телеведущей Хедли Гэмбл заявил, что увеличение доходов жителей России является на сегодня самой большой проблемой и главной задачей, которую должно решить правительство в ближайшее время.
Президент России Владимир Путин в интервью американской телеведущей Хедли Гэмбл заявил, что увеличение доходов жителей России является на сегодня самой большой проблемой и главной задачей, которую должно решить правительство в ближайшее время.
Свежие комментарии