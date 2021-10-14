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Путин заявил об отказе от популистских методов для роста доходов россиян

Путин заявил об отказе от популистских методов для роста доходов россиян

Президент России Владимир Путин в интервью американской телеведущей Хедли Гэмбл заявил, что увеличение доходов жителей России является на сегодня самой большой проблемой и главной задачей, которую должно решить правительство в ближайшее время.

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Максим
США отвечают "Всем, кому должны, прощаем" - банят счета и серии наличных, печатают новые наличные и безналичные, обесценивая ранее сделанные накопления, и технологии не продают никак. Смысл связываться с долларами утрачен.

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