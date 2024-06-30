«Колоссальная угроза для украинцев» – Фарион призвала к захвату власти и освобождению от «биомусора»

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Sergey Ivanov

Да ничего правильного эта баба- яга не говорит! Ни «правильного», ни «почти правильного»! До нее до сих пор не дошло, что единственным гарантом украинства и украинского языка была Россия и Советская власть! Они предали все, что нас связывало. По теории Фарион, это русские хотели поработить свободолюбивых украинцев! Дура так и не поняла, что Россия их защищала! Их язык, их обычаи. Наконец, вырвались они из- под москальского ига. И вдруг возникла новая угроза: Теперь украинскому языку угрожает Польша! И ведь даже сейчас в украинском языке полно польских слов. А будет еще больше! Пока от украинского не останется ничего. Польский язык поглотит украинский. Ну и вторая опасность- это язык английский. Да, верно: Украинский язык хорош в песнях. Вот там он органичен. Мелодичен. Украинские песни красивы! В них- красота желтых подсолнуховых полей и голубого бескрайнего неба! Вот только оценить эту красоту способен почему- то только проклятый москаль! Ну, а в качестве языка науки, техники украинский не способен ни на что! Вот поэтому мы в лаборатории ухохатывались над украинскими инструкциями к какому- нибудь прибору! Вместо точных и ясных научных терминов- дикая каша из украинских слов, искореженных русских (лишь бы были не похожи на москальский!), английских и польских. И вот польский язык убьет украинский! Уже в силу своей большей развитости. А еще потому, что поляки всегда считали украинцев холопами. И они будут насаждать польский, пока он не вытеснит эту «певучую мову» Будь эта баба- яга не такой упертой и будь в ее голове немного мозгов вместо той вонючей антирусской жижи- она поняла бы, что украинцы как народ могут сохраниться только в союзе с народом русским. Сейчас, когда украинцы видят в русских врага, они обречены частью ополячиться, а частью эмигрировать в англоязычные страны. С украинцами покончат не клятые москали. Украинцы съедят сами себя. А остатки доест польская гиена.