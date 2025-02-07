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Царьград

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ФНС России одномоментно закроет четыре тысячи магазинов сети "Светофор"

ФНС России одномоментно закроет четыре тысячи магазинов сети "Светофор"

Массовое закрытие магазинов популярного ритейлера вызван ликвидацией АО "Инвест Стандарт".3 февраля Федеральная налоговая служба России приняла решение о ликвидации одного из холдингов, которому принадлежит множество магазинов "Светофор" в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.

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АндрейБорков
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