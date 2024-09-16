Фатальные ошибки Камалы Харрис: почему Трамп может вернуться в Белый дом? Ольга ВайленкоВ преддверии президентских выборов в США, назначенных на 5 ноября, аналитики и дипломаты активно обсуждают шансы кандидатов.
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