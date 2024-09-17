Эксперт: теневой флот РФ – геополитическая «бомба» замедленного действия

Несмотря на шквал западных санкций и установленные ограничения цен на нефть, Россия продолжает использовать стареющий теневой флот танкеров, чтобы обходить все запреты, тем самым обеспечивая стабильный экспорт нефти.
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