Десантники РФ уничтожили боевиков ВСУ в опорном пункте на северском направлении

Скриншот из видео Бронегруппа тульских десантников ликвидировал группу военнослужащих ВСУ и украинских националистов в опорном пункте на северском направлении в ДНР и обеспечила его захват штурмовиками соединения.
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