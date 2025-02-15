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Царьград

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Власти Британии не хотят передавать в суд дело убийцы детей в Саутпорте

Власти Британии не хотят передавать в суд дело убийцы детей в Саутпорте

Суд приговорил Рудакубану к пожизненному заключению по 13 пунктам обвинения, установив минимальный срок отбывания наказания в 52 года.

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