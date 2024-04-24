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Алтайские военные и гражданские предприятия нарастили выпуск продукции в 2023 году

Алтайские военные и гражданские предприятия нарастили выпуск продукции в 2023 году

В первую очередь производство увеличили на предприятиях оборонно-промышленного комплекса В 2023 году промышленность Алтайского края ускорила своё развитие и показала рост почти в 6%, который опережает среднероссийские значения.

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