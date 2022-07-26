Закон и Порядок

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Битва за Николаев: В бой рвутся русский спецназ и бойцы Одесской бригады

Битва за Николаев: В бой рвутся русский спецназ и бойцы Одесской бригады

Освобождение юга начнется после разгрома контрнаступления ВСУ на Херсонском направлении. К пиару предстоящего на южном фронте летнего наступления ВСУ, широко обсуждаемого в «незалежной», подключился и американский Институт изучения войны (ISW).

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