72-летняя Кристи Бринкли вышла в свет с младшей дочерью

72-летняя американская топ-модель и актриса Кристи Бринкли вышла в свет с 28-летней дочерью Сейлор. Они вместе посетили концерт Джона Майера в Амагансетте, звезда позировала фотографам в блузке в бельевом стиле.
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