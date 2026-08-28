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SPLETNIK

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72-летняя Кристи Бринкли вышла в свет с младшей дочерью

72-летняя Кристи Бринкли вышла в свет с младшей дочерью

72-летняя американская топ-модель и актриса Кристи Бринкли вышла в свет с 28-летней дочерью Сейлор. Они вместе посетили концерт Джона Майера в Амагансетте, звезда позировала фотографам в блузке в бельевом стиле.

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