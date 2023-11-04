«В своей ценовой категории у него не будет конкурентов». Инсайдер рассказал о «фишках» Redmi K70

Инсайдер Digital Chat Station рассказал не только о Xiaomi 14 Ultra, но и о Redmi K70. По словам информатора, акцент в смартфоне будет сделан на двух аспектах – материалах отделки корпуса (будет некий «текстурный дизайн») и экране (аппарату приписывают панель с разрешением 2К, но не исключено, что она достанется Redmi K70 Pro, а разрешение экрана Redmi K70 составит 1,5К).