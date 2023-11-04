iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

30 подписчиков

Свежие комментарии

  • Юрий Стенякин
    А если учесть что компания официально ушла с российского рынка то преимущества спорныПредставлена нова...
  • Mikhail Stepanov
    Ха-ха! В то время, как российская гиперзвуковой ракета летит со скоростью около 20 тыс. км. В час!США успешно испыт...
  • Vitaly Arkhipov
    В жопу пусть себе их засунут !Nvidia дарит игры...

«В своей ценовой категории у него не будет конкурентов». Инсайдер рассказал о «фишках» Redmi K70

«В своей ценовой категории у него не будет конкурентов». Инсайдер рассказал о «фишках» Redmi K70

Инсайдер Digital Chat Station рассказал не только о Xiaomi 14 Ultra, но и о Redmi K70. По словам информатора, акцент в смартфоне будет сделан на двух аспектах – материалах отделки корпуса (будет некий «текстурный дизайн») и экране (аппарату приписывают панель с разрешением 2К, но не исключено, что она достанется Redmi K70 Pro, а разрешение экрана Redmi K70 составит 1,5К).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх