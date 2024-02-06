В Краснодаре возбуждено уголовное дело о мошенничестве при выполнении госконтракта

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с коллегами из УМВД России по городу Краснодару при проверке информации, полученной оперативным путем, пресекли мошенничество при выполнении госконтракта.
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