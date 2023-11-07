Поздравляю Вас со 116-летием спасительной для России и человечества Великой Октябрьской Революции!

Сто лет назад власть в стране, фактически распавшейся на ,более чем 40 квазигосударств, не признающих власть Петрограда, из-за абсолютной политической слабости революционеров-февралистов от кадетов и октябристов до меньшевиков и правых эсеров, решительно взяли большевики.