Поздравляю Вас со 116-летием спасительной для России и человечества Великой Октябрьской Революции!

Сто лет назад власть в стране, фактически распавшейся на ,более чем 40 квазигосударств, не признающих власть Петрограда, из-за абсолютной политической слабости революционеров-февралистов от кадетов и октябристов до меньшевиков и правых эсеров, решительно взяли большевики.
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