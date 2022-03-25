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Бундестаг: Германия не сможет платить за газ в рублях, не нарушив санкций

Бундестаг: Германия не сможет платить за газ в рублях, не нарушив санкций

ФРГ могла бы оплачивать поставки газа в рублях, но пришлось бы нарушить свои же санкции.ФРГ могла бы оплачивать поставки российского газа в рублях, но в таком случае Берлину пришлось бы нарушить санкции, введенные Евросоюзом против Банка России.

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