Бундестаг: Германия не сможет платить за газ в рублях, не нарушив санкций

ФРГ могла бы оплачивать поставки газа в рублях, но пришлось бы нарушить свои же санкции.ФРГ могла бы оплачивать поставки российского газа в рублях, но в таком случае Берлину пришлось бы нарушить санкции, введенные Евросоюзом против Банка России.